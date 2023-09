Oppenheimer supera Bohemian Rhapsody: è il biopic col box office più alto di sempre

Gli incassi di Oppenheimer non si fermano, e in queste ore il film scritto e diretto da Christopher Nolan ha siglato un altro importante record nella sua lunga marcia verso il tetto del miliardo di dollari.

Tra venerdì 15 e domenica 17 settembre, infatti, Oppenheimer ha superato Bohemian Rhapsody diventando il biopic di maggior successo della storia del cinema, con un box office globale che è riuscito a spingersi oltre i 903 milioni di dollari in tutto il mondo, dei quali ben 586 milioni sono arrivati dai mercati internazionali. Il sorpasso non è ancora ufficiale ma lo diventerà nelle prossime ore: tenendo conto dei numeri dell'intero fine settimana, quindi includendo anche quelli di domenica 17 settembre, gli esperti del settore prevedono che Oppenheimer arriverà a circa 912 milioni di dollari, dunque oltre i 910 milioni di dollari del film sui Queen.

Chiaramente ora l'obiettivo principale di Oppenheimer è il record del miliardo, insperato per chiunque alla vigilia - stiamo sempre parlando di un biopic storico di tre ore in parte in bianco e nero, tutto dialogato e vietato ai minori - ma con gli incassi in Cina ancora stabili questo traguardo non sembra così irraggiungibile come poteva apparire qualche tempo fa. Ricordiamo che al momento Oppenheimer è secondo nella classifica all-time dei film rated-r, dietro solo a Joker di Todd Phillips, ed è terzo nella classifica dei migliori incassi del 2023, dietro a Barbie e Super Mario Bros.

Riuscirà Nolan a superare il miliardo? Sarebbe la terza volta per l'autore britannico, la prima per un film originale escludendo gli adattamenti dei fumetti di Batman con Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro - Il ritorno. Il botteghino è ovviamente un importante biglietto da visita anche in vista della 'stagione dei premi', con Oppenheimer tra i favoriti agli Oscar 2024.