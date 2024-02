Oppenheimer stravince ai SAG Awards: prossima fermata Oscar?

Nessuna sorpresa ai SAG Awards 2024 quando, in queste ore, proprio mentre sono in corso le votazioni per i vincitori degli Oscar, il film Oppenheimer di Christopher Nolan ha fatto letteralmente piazza pulita, cementandosi come principale favorito per gli Academy Awards 2024.

Durante la cerimonia, infatti, Oppenheimer ha continuato il suo dominio sulla stagione dei premi portando a casa il SAG Award per il miglior cast, un premio storicamente in grado di anticipare quasi senza margine di errore la vittoria dell'Oscar come miglior film, ma anche i trofei per il miglior attore protagonista in un film (Cillian Murphy) e l'attore non protagonista in un film (Robert Downey, Jr.). Il film potrà consolidare ulteriormente il suo status di favorito domani sera poiché Oppenheimer è anche il grande favorito per vincere la Producers Guild of America, che saranno consegnati nelle prossime ore.

La vittoria di Cillian Murphy gli dà un vantaggio su Paul Giamatti (The Holdovers) per l’Oscar come miglior attore, in una delle categorie più combattute di quest'anno. L'altra molto incerta resta invece quella per la miglior attrice protagonista: ai SAG infatti un po' a sorpresa ha vinto Lily Gladstone per Killers of the flower moon, dopo che ultimamente Emma Stone aveva portato a casa il Critics Choice e il BAFTA, ma la vittoria ai SAG riporta in vantaggio l'attrice del film di Martin Scorsese.

Qui sotto, nel link della fonte, potete trovare l'elenco di tutti i vincitori ai SAG Awards.