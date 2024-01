Oppenheimer, lo strano consiglio di Nolan a Benny Safdie: 'Mangia più formaggio'

Dopo il discorso alla Tony Stark di Robert Downey Jr durante la premiazione di Cillian Murphy al Festival di Palm Springs, torniamo a parlare di Oppenheimer grazie ad una curiosità dal set svelata dal regista e attore Benny Safdie.

Durante una recente intervista con Variety, infatti, Safdie - che in Oppenheimer interpreta il fisico Edward Teller - ha raccontato che un giorno Christopher Nolan gli diede un consiglio su come rendere 'più vecchia' la propria voce, in vista delle scene ambientate negli anni '60 nelle quali Oppenheimer (Cillian Murphy) deve ricevere un premio scientifico dal presidente Lyndon B. Johnson. A quanto pare, Nolan ha consigliato a Benny Safdie di mangiare più formaggio, cosa che avrebbe contribuito a rendere la sua voce più bassa.

Al di là di questi consigli culinari, poi, Safdie ha detto di essere rimasto colpito dal metodo di lavoro di Nolan: "Entravi nella stanza e Chris diceva: 'Va bene, iniziamo'. Tu notavi che non c'erano cineprese montate, ma tutti erano truccati e noi semplicemente facevamo la scena. E una volta finito, lui diceva: 'Okay, adesso capiamo dove si trovavano le cineprese'. Questo è un film enorme e lui opera ancora con quel livello di libertà. Dal punto di vista di attore, è stato fantastico."

Oppenheimer, il film biografico con i maggiori incassi di tutti i tempi, ha portato a casa oltre 950 milioni di dollari al botteghino mondiale ed è diventato il terzo miglior incasso del 2023 dietro a Barbie e Super Mario Bros. Per altre letture vi segnaliamo che in queste ore è stato confermato che il duo registico dei fratelli Safdie si è ufficialmente sciolto, con Josh e Benny che proseguiranno le loro carriere separatamente.