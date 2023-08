Oppenheimer è storia: è il film sulla 2a Guerra Mondiale con l'incasso più alto di sempre

Il viaggio al box office di Barbie e Oppenheimer procede ancora a braccetto: mentre Barbie superava il miliardo di dollari, infatti, anche Oppenheimer stabiliva un importante record di incasso.

Nello specifico, il nuovo film scritto e diretto dal regista di culto Christopher Nolan ha superato i 500 milioni di dollari in tutto il mondo con i conteggi di venerdì 4 e sabato 5 agosto, e si spingerà al traguardo dei 550 milioni di dollari a livello globale nel corso di oggi domenica 6 agosto: ciò vuol dire che in queste ore Oppenheimer diventerà il film sulla Seconda Guerra Mondiale col più alto incasso nella storia del cinema, avendo già superato i 482 milioni di dollari di Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg e in procinto di sorpassare i 527 milioni di dollari di Dunkirk, il primo dramma basato su una storia vera di Nolan e ambientato nello stesso periodo storico di Oppenheimer.

Ricordiamo che Oppenheimer è basato sulla biografia di Robert Oppenheimer, il cosiddetto 'padre della bomba atomica', intitolata 'American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer' (edita in Italia come 'Robert Oppenheimer, il padre della bomba atomica. Il trionfo e la tragedia di uno scienziato - American Prometheus'), firmata da Kai Bird e Martin J. Sherwin: sebbene privo di scene di guerra, il film racconta il periodo del conflitto concentrandosi sulla vita del fisico statunitense Robert Oppenheimer, interpretato da Cillian Murphy, e dell'invenzione della prima bomba atomica nell'ambito del famoso progetto Manhattan.

Oppenheimer uscirà in Italia dal 23 agosto prossimo.