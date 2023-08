Oppenheimer nella storia: è il 5 miglior incasso di sempre nel circuito rated-r

Proprio mentre Oppenheimer si prepara alle prime proiezioni in Italia, il film di Christopher Nolan raggiunge un importantissimo traguardo al botteghino globale, entrando nella top5 all-time del circuito rated-r.

Il film, che ha superato la soglia dei 700 milioni di dollari in tutto il mondo venerdì scorso e ha concluso il suo quinto fine settimana con un incasso globale di 718 milioni di dollari, superando gli incassi di Interstellar e diventando il quarto miglior successo di sempre per Christopher Nolan (il secondo originale dietro a Inception, togliendo gli adattamenti di Batman) si ora spinto a quiota 286 milioni di dollari a livello nazionale e 433 milioni di dollari dai territori internazionali, per un totale globale di 720 milioni di dollari.

Questa cifra colloca Oppenheimer al quinto posto nella classifica dei più grandi successi R-rated della storia, davanti al blockbuster horror del 2017 It, che ha concluso la sua corsa nelle sale globali con 701 milioni di dollari. I quattro film attualmente davanti a Oppenheimer sono The Matrix Reloaded (738 milioni di dollari), Deadpool (781 milioni di dollari), Deadpool 2 (786 milioni di dollari) e Joker (1,066 miliardi di dollari). Altri film nella top 10 sono Una notte da leoni II (586 milioni di dollari), Logan (614 milioni di dollari), La Passione di Cristo (622 milioni di dollari) e il film cinese Detective Chinatown 3 (699 milioni di dollari), che Oppenheimer si era lasciato alle spalle nei giorni scorsi. Seguendo questi ritmi, si prevede che il film di Nolan possa superare quasi sicuramente i due film di Deadpool e anche Matrix 2, per puntare al secondo posto dietro l'irraggiungibile Joker. Ce la farà? Staremo a vedere, con un occhio anche ai dati del mercato italiano che inizieranno ad arrivare da domani.

