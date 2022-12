Oppenheimer, spuntano foto dell'esplosione atomica creata da Nolan? No, è una bufala...

Appena fu annunciato Oppenheimer, qualcuno disse scherzando che Christopher Nolan avrebbe fatto esplodere una vera bomba atomica piuttosto che usare la CGI. Bene, è successo davvero. O meglio, ha creato un'esplosione a fungo che le somigliasse e una nuova camera IMAX per riprenderla. Ma nelle "foto" c'è una truffa...

È tale la maniacalità di Christopher Nolan nel campo degli effetti speciali fisici da averlo portato, negli anni e nel corso dei film, a ricreare ogni tipo di costosissimo e laboriosissimo espediente piuttosto che ricorrere alla CGI. A costruire un corridoio rotante o un intero ristorante su un gigantesco pistone reclinabile in Inception per simulare i cambi di gravità. A coreografare centinaia di comparse in Tenet per fare ogni movimento in inversione al fianco delle esplosioni, cosicché una volta fatto il reverse apparissero le seconde in implosione e le prime in movimento lineare.

In questi casi è più difficile spiegare senza l’ausilio di immagini o video dal set – comunque reperibili sul web – ma se parliamo di esplosioni (atomiche o che gli somiglino tanto) sul set di Oppenheimer ha superato se stesso e ora finalmente ci viene mostrato come. La battuta si è trasformata in realtà e si è scoperto che Christopher Nolan ha effettivamente simulato un’esplosione atomica sul set di Oppenheimer. Non radioattiva ovviamente, ma abbastanza potente e dalla forma giusta perché ricordasse il Test Trinity svolto dal Progetto Manhattan.

Si attendono foto dal set e maggiori informazioni su come sia stato possibile. Nolan ha rilasciato diverse dichiarazioni in merito, parlando di un team di ingegneri esperti in esplosivi e detonazioni che creassero un ordigno del tutto nuovo, il più possibile simile alla classica forma a fungo tipica delle Bombe H. Ma qualche furbetto ha pensato bene di postare una coppia di foto spacciandole per immagini dal set, con tanto di didascalia che trovate in calce all'articolo. Salvo poi modificare il post - sotto spinta degli utenti - aggiungendo solo un #AI alla fine, come a dire che quella didascalia era solo quanto aveva chiesto di creare visivamente ai nuovi software di intelligenza artificiale per uso artistico tanto in voga in queste settimane.

Per ora possiamo solo goderci il trailer italiano di Oppenheimer uscito da pochissimo, che comunque promette grandissime cose.