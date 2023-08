Oppenheimer: spiegazione del finale del nuovo capolavoro di Nolan

Oggi mercoledì 23 agosto Oppenheimer di Christopher Nolan arriva al cinema in Italia, e finalmente possiamo parlare liberamente di uno dei film più importanti dell'anno.

Ad esempio, qual è il significato del finale di Oppenheimer? Proviamo a commentarlo di seguito.

Oppenheimer vuole ricordarci che al cinema le immagini sono da sempre più veloci del suono: il film, un The Tree of Life della distruzione e non della creazione, della morte e non della vita, è un film più sulla velocità che sul tempo, una veloicità che Nolan raggiunge rendendo le immagini più veloci del suono che emettono. Notate anche le piccole cose, i dettagli, che ci portano verso questa interpretazione, come ad esempio la rapidità degli stacchi del montaggio, la parlantina sciolta con la quale Nolan fa recitare tutti gli attori, i continui ammiccamenti (“già incinta, che velocità!” o “avremmo dovuto prendere un aereo, sarebbe stato più veloce”), ma soprattutto il leitmotiv intorno al quale è costruita la storia.

Un tratto caratteristico del cinema di Nolan, che spesso e volentieri ci mostra più volte la medesima scena aggiungendo via via un nuovo significato, in Oppenheimer si ripropone attraverso l'incontro tra Oppenheimer e Einstein: una scena che vediamo fin da subito ma senza mai poterla udire, e il film la ripete per più volte come un’eco. Solo alla fine ci viene svelato ciò che i personaggi si dicono e si sono sempre detti, solo alla fine il film ci svela il sonoro della scena: all’inizio del film l’immagine, il suo suono alla fine. Lo stesso approccio utilizzato per la sequenza dell'esplosione della bomba atomica, e infatti è proprio sulla bomba atomica che il dialogo segreto tra Oppenheimer e Einstein è incentrato, con i due fisici che teorizzano un'ipotetica fine del mondo a causa della creazione di Oppenheimer.

Da notare, infine, come le gocce di pioggia viste all'inizio del film riecheggino le 'gocce di bombe nucleari' che piovono nella visione del protagonista.

