Oppenheimer: a sorpresa sul set spunta anche Casey Affleck, nuova aggiunta al cast!

Dalle ultime foto dal set di Oppenheimer i fan hanno potuto dare uno sguardo a Matt Damon, ma un nuovo aggiornamento sull'attesa produzione di Christopher Nolan rivela che anche Casey Affleck farà parte del cast.

A giudicare dagli scatti ottenuti dal Daily Mail (potete visionarli cliccando sul link della fonte che trovate in calce all'articolo) Casey Affleck è stato sul set di Christopher Nolan per un ruolo misterioso: impossibile che si sia trattato semplicemente di una visita amichevole (il fratello di Ben Affleck, vincitore del premio Oscar come miglior attore, aveva lavorato con Nolan per Interstellar) dato che la star indossa abiti d'epoca che rispecchiano i costumi di scena del periodo storico in cui è ambientato il film, e in base ai suoi indumenti è probabile che interpreterà un soldato o un ufficiale.

Il suo costume non a caso è quasi identico a quello di Matt Damon, che a sua volta interpreta Leslie Groves, un ufficiale del Corpo degli ingegneri dell'esercito. E' curioso tuttavia che, dal momento che Casey Affleck è un attore molto acclamato, il suo ruolo in Oppenheimer non sia stato annunciato ufficialmente alla stampa. A quanto pare comunque, formalità a parte, Casey Affleck diventa a sorpresa l'ultima aggiunta ad un cast che sembra composto praticamente da mezza Hollywood.

Ricordiamo che Oppenheimer ha attualmente una data d'uscita fissata per l'estate 2023. Per altri approfondimenti guardate Robert Downey Jr sul set di Oppenheimer.