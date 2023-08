Oppenheimer è il secondo miglior incasso rated-r della storia: riuscirà a superare Joker?

Dopo un solo week-end di programmazione Oppenheimer è già tra i miglior incassi italiani dell'anno, ma a livello globale il nuovo film di Christopher Nolan punta ad un traguardo che avrebbe del leggendario: il miliardo di dollari di incasso.

Al giorno d'oggi non si tratta più di una cifra così straordinaria - sono oltre 50 i film riusciti in questa impresa - specialmente considerando che sei film sono riusciti a superare i 2 miliardi, ma lo è eccome nel caso di Oppenheimer, un film storico-biografico di tre ore parzialmente in bianco e nero e composto principalmente da dialoghi, certamente non il 'Nolan medio' della fantascienza high concept o di Batman.

Nell'ultimo fine settimana Oppenheimer ha detronizzato Barbie diventando il film con il maggior incasso attuale, e da domani mercoledì 30 agosto uscirà in Cina, dove è stato di tendenza per giorni sul social media del paese, Weibo. In effetti, Nolan si è recato personalmente in Cina dalla scorsa settimana per promuovere il suo film e lavorare duramente per spingerlo fino al miliardo di dollari a livello globale, una cifra che adesso le proiezioni considerano possibile, se non probabile: gli ultimi dati indicano che il film chiuderà la sua corsa al box office globale oltre i 950 milioni di dollari, e con uno sforzo in più potrebbe riuscire a superarle. Attualmente è a 810 milioni di dollari, il secondo film rated-r dal maggiore incasso di sempre: davanti a lui c'è solo Joker, con 1,07 miliardi di dollari di incassi.

Vi terremo aggiornati: nel frattempo, recuperate la spiegazione del finale di Oppenheimer.