Oppenheimer, la sceneggiatura di Nolan è un bestseller di Amazon già dopo poche ore

Oppenheimer sta finalmente per sbarcare anche in Italia dopo aver sbancato al botteghino statunitense e globale e aver fatto segnare un’approvazione unanime da parte della critica. L’importanza del film e l’apprezzamento della sua sceneggiatura è ribadito anche dal grande successo di vendite dello script originale, messo in vendita su Amazon.

Dopo aver analizzato quali potrebbero essere le sale migliori in Italia per vedere Oppenheimer, torniamo a parlare dell’opera di Nolan per lo straordinario successo che sta ottenendo anche in forma scritta.

Dopo aver stupito in sala, infatti, Oppenheimer sta registrando incassi straordinari anche su Amazon, dove la sceneggiatura ufficiale, dopo essere stata messa in vendita sulla piattaforma, è salita in testa alla classifica dei bestseller.

Il film di Nolan, con Cillian Murphy come protagonista, è tratto dal libro di Kai Bird e Martin J.Sherwin e quando il primo ha avuto modo di visionare lo script del prodotto cinematografico è rimasto piacevolmente sorpreso di quanto avesse ripreso dal suo libro sul padre della bomba atomica.

Lo scrittore, nella sua introduzione alla sceneggiatura, ha infatti elogiato l’abilità di Nolan nel raccontare una vita estremamente complessa e nel trasformarla miracolosamente in arte visiva fedele sia alla storia che all’uomo.

Un nuovo successo quindi per l’opera del regista de Il Cavaliere Oscuro, e, in attesa di poter finalmente vedere l’ultimo lavoro del filmmaker anche da noi, vi lasciamo al suggestivo ed emozionante trailer di Oppenheimer.