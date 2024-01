Oppenheimer, nella scena di sesso l'unico problema tecnico sul set:'E noi eravamo nudi'

Nel corso di una roundtable con alcuni membri del cast di Oppenheimer, il film di Christopher Nolan candidato a tredici premi Oscar, è emerso un aneddoto particolare riguardo un problema tecnico capitato sul set proprio nel bel mezzo di una scena di sesso, come ha raccontato una delle star del lungometraggio, Florence Pugh.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Oppenheimer. Su Everyeye trovate tutte le candidature ai premi Oscar 2024.

L'attrice ha interpretato Jean Tatlock, una donna che ebbe una relazione con J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) prima e durante il matrimonio del fisico con Kitty Oppenheimer (Emily Blunt). Durante la roundtable con i colleghi Cillian Murphy, Emily Blunt e Jamie Dornan, Pugh ha raccontato:"Nel bel mezzo della nostra scena di sesso, la macchina da presa si è rotta quando eravamo entrambi nudi e non era il momento ideale".



Dal momento che la macchina da presa sostitutiva non era ancora disponibile si è creato un momento di attesa particolarmente imbarazzante:"Cillian ed io siamo in questa stanza insieme. È un set chiuso, quindi stiamo tenendo entrambi i nostri corpi così" prosegue nel racconto, avvolgendo le braccia intorno a sé.

"Penso 'Beh, questo è il mio momento per imparare'". Ha ricordato di aver detto alla persona che è entrata "'Allora, dimmi, qual è il problema con questa macchina da presa?'. Sei tu che crei i momenti, e penso 'Cosa succede con l'otturatore qui, amico?'".

Christopher Nolan ha spiegato che in quel frangente c'era un problema con la luce nella location.



"È stato pazzesco che ogni persona su questo set fosse così competente e pronta a realizzare questo tipo di film che no c'è stato un momento noioso. È stato tutto incredibile. Sembrava fossimo così fortunati ad essere lì ogni secondo della giornata".

Non perdetevi la nostra recensione di Oppenheimer, l'ultimo film diretto da Christopher Nolan.