Oppenheimer e le scarpe di Emily Blunt che hanno fatto impazzire Nolan

Il cast stellare di Oppenheimer, blockbuster firmato da Christoper Nolan sul padre della bomba atomica, vanta tra i nomi di Cillian Murphy, Matt Damon, Robert Downey Jr anche Emily Blunt. L'attrice si è resa protagonista di un divertente siparietto proprio con il regista di Il Cavaliere Oscuro che non riguarda proprio il copione del film.

Pare, infatti, che Emily Blunt facesse letteralmente impazzire Christopher Nolan poiché sul set di Oppenheimer l'attrice rifiutava di indossare tacchi alti, più adatti all'epoca in cui è ambientato il film, in favore di comodi e caldi stivali imbottiti (e come darle torto). Ma Blunt ha saputo fare breccia sul cuore di Christoper Nolan con un inaspettato regalo al termine delle riprese come racconta proprio il regista nel corso di un'intervista per The View: "Mi ha regalato un paio di stivali Ugg - pantofole Ugg, in realtà come regalo". Dietro il dono, però, c'era la convinzione di Emily Blunt che Nolan dovesse capire "il culto degli UGG". Infatti durante le riprese Nolan non ha proprio digerito quelle scarpe tanto da essere considerato "il nemico numero uno degli stivali UGG" come raccontato proprio dall'attrice.

"Le dicevo immediatamente: 'Puoi per favore sbarazzarti degli stivali, indossare le scarpe e prepararti ad andare?' - prosegue Christopher Nolan - E si è stancata così tanto di me che lo dicevo di volta in volta, pensava che avrei dovuto unirmi al culto degli stivali Ugg". Seppur tanto odiati sul set, a fine riprese questo gesto ha sciolto il cuore di ghiaccio di Christopher Nolan!

Oppenheimer è già arrivato nei cinema USA, ma in Italia dovremmo attendere il 23 agosto per vedere lo sviluppo della bomba atomica così come raccontata da Christopher Nolan: il regista crede che l'ordigno, ora più che mai, sia una minaccia molto reale. Nel frattempo potete scoprire quando arriverà Oppenheimer in streaming (spoiler: vi converrà andare al cinema!)