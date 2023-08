Oppenheimer: sapete che potete... camminarci sopra per tre ore? La buffa curiosità

A volte i grandi film sono fatti di piccole curiosità nate anche per caso. Oppenheimer non è da meno, e infatti è stato scoperto che la lunghezza della pellicola si collega al tempo che ci vuole per vederlo. Sembra assurdo ma adesso vi raccontiamo tutto.

Ormai lo abbiamo letto un po' dappertutto: Christopher Nolan ha girato Oppenheimer in pellicola, e la sua lunghezza non è per nulla trascurabile. Tre ore di film si traducono in un rullo decisamente imponente, che ha anche un peso considerevole ed è difficile da trasportare.

È venuta però fuori una buffa curiosità che lega la lunghezza della pellicola con il minutaggio del film. Ne ha parlato Ali Plumb, giornalista britannico, durante un'intervista con Christopher Nolan e Robert Downey Jr. per la BBC. Ha raccontato di aver detto a un suo amico del settore che il rullo in IMAX di Oppenheimer è lungo undici miglia, cioè circa diciotto chilometri. E lui allora ha scoperto che in media ci vogliono tre ore per percorrere a piedi undici miglia.

Ecco perché si può... camminare Oppenheimer nello stesso lasso di tempo che ci vuole per vederlo tutto. Una curiosità strana che ha fatto ridere sia Nolan sia Downey Jr., con l'attore che ha esclamato "Sento puzza di meme" con la tipica verve che spesso ha nelle interviste.

Nolan invece ha commentato: "Non so cosa farmene di preciso di questo dettaglio ma è interessante". Quindi evidentemente il regista non aveva pensato anche a questo girando Oppenheimer. Anche se non ci stupiremmo se in realtà avesse progettato tutto.

Perciò se mai doveste mettere le mani sulla pellicola di Oppenheimer potreste srotolarla tutta da qualche parte (occhio al sole) e "camminarla", così tanto per vedere se ci mettete davvero tre ore.

