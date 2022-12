Oppenheimer: il film è finito e il trailer è pronto? Ecco quando dovrebbe arrivare online

Con la pubblicazione della nuova cover di Empire dedicata a Oppenheimer, il nuovo attesissimo film scritto e diretto da Christopher Nolan in uscita nel luglio del 2023, voci di corridoio promettono l'arrivo imminente anche del primo trailer ufficiale.

Il primo teaser di Oppenheimer, arrivato come da tradizione nolaniana ad un anno esatto dall'uscita del film nelle sale, è ancora in loop continuo sulla pagina YouTube della Universal Pictures, ma come ricorderete fa davvero poco per mostrare il mondo in bianco e nero creato dall'autore per la sua nuova opera, limitandosi a qualche immagine del protagonista interpretato da Cillian Murphy e una serie di frasi ad effetto nella lingua enigmatica dei trailer.

Ora però il famoso portale World of Reel fa sapere che il trailer ufficiale di Oppenheimer è pronto per la pubblicazione, e potrebbe arrivare la prossima settimana insieme ad Avatar: La via dell'acqua, che uscirà nelle sale italiane dal 14 dicembre e in quelle nord-americane dal 16 dicembre. Il sito fa sapere anche che il film è definitivamente pronto, con la post-produzione completata la scorsa settimana.

Ricordiamo che le riprese di Oppenheimer sono iniziate il 21 febbraio e si sono concluse il 22 maggio con un cast che include, oltre a Murphy, anche Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, Casey Affleck e Robert Downey jr. Il film, girato in IMAX in bianco e nero, racconterà la storia del 'padre' della bomba atomica.

La data d'uscita italiana è fissata per il 20 luglio, distribuito da Universal.