Oppenheimer, Robert Downey Jr temeva che Iron Man avesse atrofizzato le sue doti attoriali

Per circa un decennio abbiamo visto Robert Downey Jr. vestire quasi unicamente i panni di Iron Man: nulla di male, soprattutto dal momento in cui il buon Tony Stark ha dato una svolta decisiva all'MCU e alla carriera dell'attore stesso. In vista di Oppenheimer, però, il nostro Robert temeva di aver commesso un grosso errore.

Mentre Oppenheimer fa il suo trionfale esordio su Rotten Tomatoes, infatti, l'ex-star del Marvel Cinematic Universe ammette di aver seriamente pensato di aver perso alcuni dei suoi colpi dal punto di vista attoriale accettando di dedicarsi quasi unicamente a un solo personaggio per praticamente dieci anni della sua vita.

"Cominci a chiederti se alcuni dei tuoi muscoli non si siano atrofizzati. Sapevo che ci sarebbe stato un punto in cui Christopher Nolan avrebbe detto 'cerchiamo di far lavorare quegli altri muscoli', ma abbiamo cercato di farlo senza tralasciare le cose che sono abituato a fare" sono state le parole dell'attore.

Vedremo a questo punto se il lavoro svolto da Christopher Nolan sulle abitudini del nostro Robert sarà effettivamente risultato efficace: vista l'accoglienza riservata a Oppenheimer, però, noi tendiamo a credere di sì! Robert Downey Jr. a parte, comunque, nel caso in cui vi interessassero le questioni economiche potete scoprire con noi quanto è costato Oppenheimer.