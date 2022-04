Oppenheimer: ecco Robert Downey Jr. sul set del nuovo film di Christopher Nolan!

Per la prima volta da quando hanno avuto inizio le riprese di Oppenheimer, possiamo finalmente dare un primo sguardo a Robert Downey Jr. in compagnia di Cillian Murphy sul set del nuovo film di Christopher Nolan, che come saprete sarà incentrato sulla figura dello storico fisico che contribuì al Progetto Manhattan e portò alla bomba atomica.

Dopo aver dato una prima occhiata a Matt Damon, oggi scopriamo il look di Robert Downey Jr. nella sua prima collaborazione con Christopher Nolan. Per l'attore è anche il primo ruolo importante dai tempi di Dolittle, che all'epoca in cui uscì nelle sale si rivelò un grosso flop al box-office (si trattava del primo ruolo dopo l'addio ai Marvel Studios).

Nelle foto dal set che trovate in calce a questa news vediamo un Downey Jr. pesantemente truccato per apparire stempiato e decisamente più anziano, con degli occhiali dalla montatura spessa e con i tipici abiti signorili anni '40 dell'epoca, al pari del Robert Oppenheimer impersonato da Murphy.

Oppenheimer sarà il primo film del regista britannico a far parte dell'accordo con Universal Studios, dopo la rottura di Nolan con Warner Bros, major con la quale collaborava da oltre vent'anni. Negli ultimi giorni ormai il cast di Oppenheimer ha raggiunto dimensioni bibliche, e al film si è aggiunto anche Gary Oldman, pare per un'unica scena.

Inoltre, il film sarà girato in una combinazione di pellicola 65mm e IMAX 65mm, e che per la prima volta conterrà delle porzioni in formato IMAX in bianco e nero. Si tratterà della prima esperienza di Nolan con questo particolare tipo di formato tecnico e di un ritorno al bianco e nero dai tempi di Memento (anche lì il film conteneva sezioni in bianco e nero, le parti riguardanti i flashback del protagonista).