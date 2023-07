Oppenheimer, Robert Downey Jr ammette: 'è il film migliore che abbia mai girato'

Per Robert Downey Jr non è facile battere le emozioni con addosso l'armatura di Iron Man. Ma Christopher Nolan pare esserci riuscito con Oppenheimer, l'attesa pellicola con Cillian Murphy e un cast stellare che vanta Matt Damon, Emily Blunt e Florence Pugh che racconta la nascita della bomba atomica durante la Seconda Guerra Mondiale.

Robert Downey Jr interpreta Lewis Strauss, ufficiale navale, banchiere, imprenditore e filantropo ( quindi non troppo lontano da Tony Stark), un ruolo che ha conquistato l'attore tanto da definire Oppenheimer il film migliore della sua carriera: "Lo dirò semplicemente: questo è il miglior film che abbia mai girato - ha detto la star di Iron Man nel corso della premiere londinese del film - e non vedo l'ora che lo vediate tutti".

Christopher Nolan con Oppenheimer ha portato sul grande schermo la storia certamente controversa del progetto Manhattan che lo stesso Cillian Murphy ha definito "una questione complicata", nell'interpretazione del protagonista e tra gli inventori dell'ordigno esplosivo, Robert Oppenheimer. Il film, a differenza degli USA, non arriverà in Italia in contemporanea con Barbie bensì quasi un mese dopo, il 23 agosto. In suolo italiano, dunque, Barbie e Oppenheimer "non si scontreranno" al botteghino.

Nell'attesa di vedere l'interpretazione di Robert Downey Jr potete dare un'occhiata alla clip promozionale che ci regala un primo sguardo su Oppenheimer!