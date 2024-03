Oppenheimer da record in streaming: tutti i numeri registrati su Peacock

Dopo il simpatico glitch che trasformato Oppenheimer in Megamind sulla piattaforma di streaming on demand Peacock, andiamo a guardare i numeri fatti registrare dal nuovo film di Christopher Nolan.

A più di sette mesi dalla sua uscita nelle sale, Oppenheimer continua a dimostrarsi uno dei film biografici di maggior successo di tutti i tempi, con Nielsen che riferisce che il film ha registrato 821 milioni di ore di visione durante la sua prima settimana di streaming su Peacock: questo importante aggiornamento arriva dopo che la piattaforma di streaming on demand di NBCUniversal aveva precedentemente annunciato che Oppenheimer era già diventato il film più visto nella storia del servizio durante il suo primo fine settimana di uscita il 16 febbraio scorso.

Un risultato importante, che va ad aggiungersi al record box office del film biografico da 954 milioni di dollari incassati al botteghino globale, il miglior risultato di sempre per un biopic, e anche alla sua ottima performance sui video on-demand premium e in Blu-Ray. La piattaforma può anche festeggiare nu altro risultato: Oppenheimer è stato il film più visto in tutto lo streaming nel periodo dal 16 al 22 febbraio in base alla portata e alle ore visualizzate, sempre stando ai dati Nielsen.

Ricordiamo che Oppenheimer è il grande favorito agli Oscar 2024, dove rischia di fare letteralmente piazza pulita nelle categorie principali.