Oppenheimer, ancora un record: mai un film rated R aveva fatto così bene!

Insieme al successo di Barbie viaggia parallelo negli Stati Uniti anche l'exploit al box-office di Oppenheimer, il nuovo film diretto da Christopher Nolan con protagonista Cillian Murphy. Il lungometraggio sta continuando ad accumulare record, nonostante il rating applicato. Mai prima d'ora un film rated Ra aveva fatto così bene.

Nel weekend d'apertura Oppenheimer ha incassato 180 milioni di dollari al botteghino globale e insieme a Barbie ha contribuito in maniera significativa ad un risultato che piazza il weekend tra i più redditizi nella storia del cinema. Il 20% degli incassi proviene dalle sale IMAX, un record per il grande schermo.



Anche il secondo fine settimana di Oppenheimer ha fatto registrare incassi notevoli, secondo quanto riporta Variety. Altri 46,6 milioni di dollari, con un calo fisiologico del 44% rispetto al primo weekend. Universal ha annunciato che si tratta del primo film con rating R ad incassare più di 10 milioni di dollari per sette giorni di fila, ora saliti a dieci, contando l'ultimo fine settimana. Ha battuto incassi di altri titoli acclamati come Logan, Deadpool 2 e John Wick 4, senza riuscire ad acchiappare IT: Capitolo Uno, con 60 milioni di dollari nell'ultimo fine settimana. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato degli incassi all'estero di Oppenheimer.



In totale il film ha sinora incassato 174 milioni di dollari a livello nazionale, e 400 milioni a livello globale, uno dei successi al botteghino più significativi per Nolan, superando Tenet (365 milioni) e Batman Begins (373 milioni) nei primi dieci giorni. Un successo dovuto anche al clamore mediatico intorno al Barbenheimer.

In Italia Oppenheimer uscirà il prossimo 23 agosto. Su Everyeye trovate la nostra recensione di Oppenheimer, in attesa di vedere il film al cinema tra poche settimane.