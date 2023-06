Oppenheimer sarà rated-r, la prima volta per Nolan da Insomnia: la pellicola è lunga 18 km

Oltre al nuovo filmato promozionale di Oppenheimer, ci arrivano nuove succose informazioni sul prossimo film scritto e diretto da Christopher Nolan, il dodicesimo della sua carriera e il primo realizzato e distribuito in partnership con Universal Pictures.

In queste ore infatti è stato confermato che Oppenheimer sarà ufficialmente classificato rated-r, il che farà dell'atteso 'blockbuster biopic' il primo film nolaniano vietato ai minori in oltre due decenni: il precedente, infatti, risale a Insomnia con Al Pacino, uscito nel 2002, e dopo il quale tutti i film dell'autore sono arrivati nelle sale con una valutazione PG-13, da Batman Begins al più recente Tenet.

Ma non solo: come saprete Oppenheimer sarà il film più lungo della carriera di Christopher Nolan, con l'autore in persona che ha confermato che l'opera supererà Interstellar e raggiungerà le tre ore di durata, ma ora la Associated Press fa sapere che Oppenheimer sarà letteralmente lunghissimo: i rotoli della pellicola IMAX che Nolan ha usato per girare il film raggiungo una lunghezza di 11 miglia, circa 18 km, e un peso totale di 600 libbre, vale a dire circa 300 kg. Non sarà molto contento Tom Cruise, che secondo le indiscrezioni di queste ore sarebbe andato su tutte le furie per il numero di sale IMAX che Oppenheimer ha 'soffiato' a Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno.

Oppenheimer uscirà il 21 luglio negli Stati Uniti e arriverà nelle sale italiane a partire dal 23 agosto.