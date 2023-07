Oppenheimer, quando esce in streaming il film di Nolan? Vi conviene andare al cinema

Manca ancora un mese all'uscita di Oppenheimer nelle sale italiane, ma mentre i fan guardano con interesse al lancio del film in Nord-America molti già si domandano: quando uscirà Oppenheimer di Nolan in streaming?

Come vi abbiamo spiegato nella nostra analisi del budget di Oppenheimer, infatti, la Universal Pictures ha dovuto soddisfare alcune clausole molto particolari per potersi assicurare i diritti del pacchetto del dodicesimo film scritto, diretto e prodotto da Christopher Nolan, corteggiato anche da Sony, Paramount e Apple: tra queste, oltre al budget fissato a 100 milioni più la stessa cifra in budget per il marketing, il 20% sugli incassi del primo week-end e un periodo di 'blackout distributivo' da parte di Universal tre settimane prima e tre settimane dopo l'uscita del film col quale la major si è impegnata a non far uscire nessun altro titolo a ridosso di Oppenheimer per dare al film di Nolan tutta la visibilità possibile, c'era anche l'obbligo di rispettare una finestra di esclusiva per le sale che va dai 90 ai 120 giorni.

In parole povere, Oppenheimer non potrà arrivare in streaming prima della fine di ottobre e/o l'inizio di novembre, e anche in quel caso è molto probabile - com'è stato ad esempio con Avatar: La via dell'acqua - che Universal proverà a monetizzare ulteriormente lanciando il titolo prima a pagamento sulle principali piattaforme di noleggio/acquisto vod, e poi in streaming in esclusiva su Peacock, la piattaforma della major. Per quanto riguarda l'Italia, invece, per il momento non ci sono informazioni circa il servizio di streaming che andrà ad ospitare l'attesissimo film di Nolan, quindi vi terremo aggiornati.

Oppenheimer uscirà in Italia dal 23 agosto prossimo.