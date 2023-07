Oppenheimer, le prime reaction! Paul Schrader: 'Il film più bello e importante del secolo'

Oppenheimer arriverà solo il 23 agosto in Italia ma la stampa americana ha avuto modo di vederlo in queste ore in vista del debutto nelle sale americane fissate per il 21 luglio, e come di consueto per il nuovo film di Christopher Nolan stanno emergendo le prime reaction ufficiali.

Da segnalare che, in attesa delle recensioni ufficiali e di conseguenza del gioco dei punteggi Rotten Tomatoes e MetaCritic, praticamente tutti stanno già incensando Oppenheimer, definito qui 'il miglior film dell'anno' e là 'il miglior film della carriera di Christopher Nolan'. Tra le tante, però, è diventata virale in poche ore la reaction a Oppenheimer di Paul Schrader, leggendario autore di American Gigolo, Hardcore e i più recenti First Reformed (qui la nostra recensione di First Reformed) e Il collezionista di carte.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, Schrader ha eletto Oppenheimer a film più importante del secolo, scrivendo sulla sua pagina di Facebook: "Oppenheimer è il migliore, e più importante, film di questo secolo: se dovete andare a vedere un solo film al cinema quest'anno, scegliete questo. Non sono mai stato un groupie di Nolan, ma questo film fa saltare le porte dai loro cardini."

Noi della stampa italiana vedrà Oppenheimer nei prossimi giorni con largo anticipo rispetto alla data d'uscita ufficiale del nostro mercato, quindi in attesa delle prime reaction da parte nostra vi rimandiamo ad altre letture: ad esempio, scoprite il segreto del countdown nel primo trailer di Oppenheimer.