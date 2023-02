Oppenheimer, la premiere mondiale del film di Nolan avverrà a Cannes? Gli ultimi rumor

A distanza di quasi un mese dalla pubblicazione dell'ultima foto di Oppenheimer, torniamo a parlare dell'attesissimo nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan raccogliendo al volo una nuova indiscrezione in arrivo dalla Francia.

Secondo il magazine Le Film Français, infatti, Oppenheimer sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes 2023, che si terrà il prossimo maggio, con circa due mesi d'anticipo rispetto alla data d'uscita nei cinema di tutto il mondo, fissata per luglio. L'articolo non specifica se il film sarà proiettato in concorso o fuori concorso, ma tra gli altri titoli 'mainstream' che potrebbero debuttare alla Croisette vengono citati anche Priscilla di Sofia Coppola su Priscilla Presley (curiosamente, Elvis di Baz Luhrmann debutto l'anno scorso proprio a Cannes) e anche Indiana Jones e La ruota del destino di James Mangold (altro titolo Lucasfilm che farebbe il suo debutto a Cannes dopo Solo di Ron Howard).

Comunque, tornando ad Oppenheimer, qualora l'indiscrezione di queste ore dovesse essere confermata allora per Nolan si tratterebbe del debutto assoluto a Cannes: il regista non ha mai presentato in anteprima nessuno dei suoi film al Festival, anche se qualche anno fa calcò quel tappeto rosso in occasione del debutto della sua versione rimasterizzata di 2001: Odissea nello spazio di Kubrick.

Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Oppenheimer: il film in Italia uscirà il 20 luglio.