Oppenheimer, che potenza l'IMAX! 'È come sconfiggere la fisica'

Oppenheimer è un film epocale e un pezzo importante nella storia del medium, ma non soltanto da un punto di vista narrativo: le telecamere IMAX - gold standard nel settore - hanno certamente contribuito alla riuscitissima pellicola di Christopher Nolan. A fornirci ulteriori dettagli sulla tecnologia utilizzata è Hoyte van Hoytema.

Quest'ultimo collabora col regista di Inception, Interstellar e Tenet da oltre dieci anni, ed è perfettamente consapevole di tutti i difetti dell'IMAX: avendo una nitidezza equivalente a 18K – la maggior parte dei televisori si ferma ai 4 –, le telecamere hanno un peso eccessivo e, in alcuni casi, risultano rumorose. Ciò di evince soprattutto durante le scene più tranquille.

"Se potessimo fissare il suono in una telecamera IMAX, sarebbe fantastico" ha commentato Hoyte van Hoytema. "Ora, tentare di risolvere il problema è come sfidare le leggi della fisica. Non si tratta di chiedere: 'IMAX, potresti rendere questa ripresa più silenziosa?', perché la situazione è ben più complessa". Quando scattano 24 fotogrammi al secondo, infatti, ciascuno di essi scorre nello slot grazie alla propulsione dell'energico motore, con tutto il rumore che ne deriva.

Riguardo il peso, invece, le telecamere "sono molto pesanti e difficili da trasportare"; tuttavia, "non mi interessa rimpicciolirle, renderle più confortevoli. Adattiamo continuamente l'ergonomia dei dispositivi: in fin dei conti si tratta di una piccola scala, un mini-frigo da collocare in una postazione apposita. Basta un po' di ingegneria esterna e puoi portare quelle videocamere ovunque tu voglia".

Il vero problema rimangono i suoni: "Sarebbe davvero magnifico farne a meno" ha continuato, perché "più silenziosa diventa la fotocamera, più situazioni consentono di applicarla. In definitiva, il mio desiderio spassionato è quello di renderle meno rumorose".

