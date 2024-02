Oppenheimer sarebbe piaciuto al vero Oppenheimer? Parla il nipote Charles

Oppenheimer sarebbe piaciuto al vero Oppenheimer? In queste ore, mentre l'Academy chiudeva le votazioni per gli Oscar 2024, il nipote del famoso fisico Charles Oppenheimer è stato invitato da Variety per una 'guest column' incentrata sul film di Christopher Nolan.

Ha dichiarato, dalle pagine della rivista: "Christopher Nolan ha definito Robert Oppenheimer 'la persona più importante che sia mai vissuta'. È difficile sapere come avrebbe risposto il vero Oppenheimer a questa affermazione. Sarebbe stato soddisfatto del riconoscimento, avrebbe fornito una modesta obiezione oppure una replica caustica? Quello che sappiamo per certo è che sentiva il peso del suo lavoro e il suo significato. Lo disse lui stesso del resto: 'Sapevamo che il mondo non sarebbe più stato lo stesso'. Trascorse il resto della sua vita cercando di condividere questa intuizione con il mondo. È possibile che la rivisitazione del mito di Oppenheimer da parte di Christopher Nolan e del cast possano far pendere la bilancia, anche se leggermente, in direzione della sopravvivenza, in questo momento critico e instabile del mondo. Dove dobbiamo guardare ai nostri antenati per una sorta di guida. Abbiamo ancora tempo per ascoltare il messaggio di J. Robert Oppenheimer, i suoi principi e persino i suoi specifici consigli politici. Uno dei motivi per cui 'Oppenheimer' è un tale successo è che ha toccato un nervo scoperto e un bisogno profondo della società: possiamo imparare da questa lezione? Possiamo prendere l'arte e la storia, imparare da esse e contribuire a modellare il nostro futuro nel mondo reale, oggi? C'è una possibilità che possa accadere: che l'effetto di questo film sia una scintilla di dialoghi, azioni e, infine, un cambiamento nel mondo reale. È raro che un film riesca a farlo, ma questo film è uno di questi casi."

Charles Oppenheimer ha aggiunto anche: "Aveva un profondo amore per l'arte, la letteratura e la filosofia, non solo per la scienza. Nel suo saggio “Prospettive nelle arti e nelle scienze”, ha paragonato la difficile situazione degli scienziati e degli artisti e il dovere dell’arte di portare la conoscenza ad un vasto pubblico. Credo che Oppenheimer avrebbe approvato l'approccio del film alla sua vita."

Gli Oscar 2024 saranno consegnati il 10 marzo prossimo. Nel frattempo, Oppenheimer si conferma il grande favorito.