Oppenheimer, perché Robert Pattinson non fa parte del cast? Risponde Christopher Nolan

Oppenheimer si dirige in una direzione controversa scegliendo di raccontare l'uomo dietro la nascita della bomba atomica, il fisico Robert Oppenheimer interpretato da Cillian Murphy che ha definito questa storia ricca di sfumature.

Nella gestazione di quello che potrebbe essere uno dei capolavori di Christopher Nolan c'è lo zampino di Robert Pattinson. Se siete sorpresi, vi ricordiamo che Nolan e Pattinson hanno collaborato insieme sul set di Tenet e proprio nel corso della produzione il regista e l'attore hanno avuto modo di parlare dell'embrione di Oppenheimer: "Io e Rob abbiamo scritto qualcosa, per Tenet, su Oppenheimer e gli scienziati del Progetto Manhattan - ha detto Nolan nel corso di un'intervista con la giornalista Tara Hitchcock- una volta che realizzano la bomba atomica sanno che quell'azione avvierà una reazione a catena che potrebbe distruggere il mondo".

Questa metafora, dunque, è stata poi adoperata per il film con Robert Pattinson: ma non solo perché a fine riprese, l'attore ha regalato al regista un libro con tutti i discorsi di Robert Oppenheimer "dove si legge di questi grandi intelletti che tentavano di scendere a patti con le enormi conseguenze del modo in cui avevano cambiato la vita per sempre, per tutti noi", aggiunge Nolan.

Se per Chistoper Nolan Robert Pattinson ha influenzato il prossimo lavoro del regista, come mai l'attore è un grande assente? "Era impegnato e molto richiesto in questi giorni", ha risposto Nolan.

Oppenheimer, che tratta della sopravvivenza del mondo per Christopher Nolan, arriverà nelle sale statunitensi il 20 luglio mentre nei cinema italiani la pellicola è stata posticipata al 23 agosto 2023.