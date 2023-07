Oppenheimer, perché non vedremo Hiroshima e Nagasaki? Lo spiega Christopher Nolan

Contrariamente al documentario MSNBC To End All War: Oppenheimer and the Atomic Bomb - che mostra l'impatto degli attacchi nucleari su Hiroshima e Nagasaki in tutti i suoi macabri dettagli -, lo stesso non si può dire lo stesso per il prossimo film di Christopher Nolan. Qual è la posizione del regista al riguardo?

Secondo il suo punto di vista, la motivazione principale coincide col mantenere il punto di vista del soggetto principale. "Sappiamo molto di più sulla sua persona, in quel momento" ha dichiarato Nolan. "Ha saputo dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki alla radio, come tutto il resto del mondo". Per approfondire l'argomento, ecco una breve storia del disastro di Hiroshima.

Inoltre, Oppenheimer "non è un documentario. È un'interpretazione. Questo è il mio lavoro, e penso che il risultato coincida con un film drammatico narrativo". Da sempre la filmografia del regista si concentra sulla prospettiva psicologica, e siamo sicuri che Cillian Murphy riuscirà a esprimerla al meglio. L'obiettivo principale diventa perciò "rimanere nella sua testa".

A entusiasmarsi per una prospettiva simile è non soltanto il regista stesso, ovviamente, ma anche personaggi illustri in ambito scientifico. "Ho appena visto il film e sono ancora sotto il suo incantesimo" ha aggiunto Carlo Riveli, uno dei consulenti della pellicola. "Penso che tutti dovrebbero vederlo non soltanto perché è fantastico, ma anche perché il tipo di domande che soleva non riguarda soltanto gli anni '40 e le questioni morali o scientifiche. Tali domande sono scottanti ancora oggi. L'orologio del giudizio – che dovrebbe stimare il rischio di una catastrofe nucleare – non è mai stato più vicino alla mezzanotte. Siamo in una situazione in cui il tipo di preoccupazioni che Oppenheimer esprimeva – nel suo modo confuso – sono le stesse di oggi. Ecco perché il film risulta così d'impatto". Stando a un precedente commento del regista, infatti, Oppenheimer tratta la sopravvivenza del mondo.

La pellicola debutterà in sala il 23 agosto 2023.