Oppenheimer, perché Nolan ha voluto raccontare la bomba atomica? Le origini del film

Perché Christopher Nolan ha fatto Oppenheimer? Ecco perché l'autore, tipicamente associato al genere della fantascienza o al thriller-noir, ha voluto realizzare un biopic storico dedicato al 'padre della bomba atomica'.

Nel corso di un'intervista promozionale concessa a Vulture Nolan, che il grande pubblico conosce per la trilogia del Cavaliere Oscuro dedicata a Batman e per i blockbuster fantascientifici come The Prestige, Inception, Interstellar e Tenet, ha rivelato perché ha voluto realizzare un film su Oppenheimer, la cui figura a quanto pare non lo ha semplicemente affascinato da sempre, ma addirittura ha influenzato il corso della sua carriera.

“La storia e lo spirito di Oppenheimer hanno influito su gran parte del mio lavoro”, ha rivelato Nolan. "Affrontare finalmente questa figura storica con un film è semplicemente qualcosa che mi sentivo pronto a fare in questo momento della mia carriera. Ero anche interessato alla sfida di evitare un film didascalico, un grosso rischio quando si affronta un biopic. Non volevo dire alla gente cosa pensare o inviare un messaggio specifico…c’è un inevitabile nichilismo che si insinua nella realtà di fondo intorno a Oppenheimer, secondo cui avrebbe cambiato il mondo in un modo che non permetterà mai più alle cose di essere come erano prima di lui. Non è una storia con una vera e propria catarsi, il che è ciò che la rende interessante per me”.

