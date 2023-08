Oppenheimer: perché Nolan ha scelto proprio Cillian Murphy come protagonista?

Mentre il fenomeno di Barbienheimer viene criticato da Warner Bros Giappone, andiamo dietro le quinte del nuovo film Universal Pictures per capire perché Nolan ha scelto proprio Cillian Murphy come protagonista di Oppenheimer.

Durante una recente intervista promozionale con The Hollywood Reporter, il regista di Dunkirk e Tenet ha spiegato di aver affidato il ruolo centrale di Oppenheimer a Cillian Murphy semplicemente perché l'attore era la scelta più ovvia per interpretare il "padre della bomba atomica": a quanto pare, infatti, l'autore ha immediatamente 'immaginato' la star di Peaky Blinders nei panni di J. Robert Oppenheimer mentre lavorava al suo nuovo progetto.

"Ho fissato la copertina del libro American Prometheus per così tanti mesi, e ricordo che c'era questa fotografia, in bianco e nero, un primo piano di uno sguardo profondo con dei grandi occhi azzurri, molto intenso", ha ricordato il regista. "E ho pensato, 'Beh, so esattamente chi potrebbe interpretare questa persona.'" Cillian ha riflettuto sull'ottenere l'offerta: “Mi ha contattato in modo molto discreto, pratico e, sostanzialmente, molto britannico! Mi disse: 'Cillian, sai, avrei una sceneggiatura, è un film su Oppenheimer, mi piacerebbe averti come protagonista."

Il resto, come si suol dire, è storia: per altri contenuti sul nuovo film di Christopher Nolan, scoprite la data d'uscita di Oppenheimer in Italia.