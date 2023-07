Oppenheimer, perché il film di Christopher Nolan in Italia esce con un mese di ritardo?

Perché Oppenheimer in Italia esce con un mese di ritardo rispetto alla premiere dei cinema americani? Nonostante sia uno dei titoli più attesi dell'anno, infatti, per la nuova fatica scritta e diretta da Christopher Nolan il pubblico italiano dovrà attendere ancora parecchio.

Il film, che negli Stati Uniti debutterà questa settimana a partire dal 21 luglio e in concomitanza con il debutto di Barbie di Greta Gerwig, in Italia arriverà soltanto il 23 agosto, vale a dire con oltre un mese di ritardo: una scelta abbastanza inusuale, quella di Universal Pictures, che rompe quella che è diventata una vera e propria tradizione negli ultimi tempi, ovvero una data d'uscita anticipata di uno se non addirittura due giorni dei blockbuster americani nei cinema del Bel Paese. Negli ultimi anni, specialmente nel periodo pandemia e post-pandemia, abbiamo visto tante e tante volte titoli hollywoodiani attesissimi esordire in Italia il mercoledì o il giovedì, battendo sul tempo il classico debutto del venerdì previsto in Nord-America, ma Oppenheimer infrangerà clamorosamente questo trend con un'attesa lunghissima.

Ma come mai da noi il film di Nolan è stato rinviato? La risposta purtroppo è ovvia, e risponde ad un dato di mercato chiarissimo: in Italia d'estate il pubblico ha la tendenza a disertare i cinema, una verità comprovata ben prima della pandemia e che nel panorama attuale della sala cinematografica, a maggior ragione rende difficile l'affluenza degli spettatori nelle sale. Se aggiungete a questo dato incontrovertibile anche altri fattori, come la durata del film (oltre le tre ore), il tema trattato e il genere utilizzato per farlo (il biopic, con ampio uso del bianco nero, e quindi già di per sé uno stacco netto per l'autore rispetto al suo genere di riferimento principale, quello della fantascienza) e anche, perché no, l'uscita al cinema di un film di forte e sicuro richiamo come Barbie (che in Italia arriverà il 20 luglio con un giorno d'anticipo rispetto all'uscita USA, dove assisteremo allo 'scontro al box office' tra i due titoli...scontro al box office che gli analisti danno già per scontato sarà vinto dal film Warner Bros) allora appare chiaro come la decisione di Universal sia stata quasi obbligata.

Noi della stampa italiana però saremo un po' più fortunati, dato che le proiezioni private di Oppenheimer si terranno nei prossimi giorni: continuate a seguirci per le nostre reazioni, intanto date un'occhiata all'entusiastico parere di Paul Schrader su Oppenheimer, definito 'il film del secolo'.