Oppenheimer, tutto sulla nuova pellicola creata per il film di Nolan

Tra i film più attesi del 2023, Oppenheimer di Christopher Nolan si distingue per una creazione mai vista prima: il bianco e nero da 65 mm, una pellicola non esistente in precedenza e creata appositamente per il film di Nolan.

Per "un film di tre ore sui volti" (così ha affermato Hoytema in una recente intervista per IndieWire), Dan Sasak (specialista di obiettivi Panavision) ha fornito gli obiettivi Hasselblad, Panavision Spero 65 e Panavision System 65, adattandoli ad hoc per il film di Nolan. Tutto ciò in assenza di obiettivi da 80mm, solitamente utilizzati da Hoytema. Inoltre, quest'ultimo ha utilizzato IMAX MKIV, IMAX MSM 9802 e Panavision Panaflex System 65 Studio, telecamere potentissime.

Per Oppenheimer si è riusciti a girare un film IMAX in bianco e nero, grazie soprattutto alla collaborazione tra Kodak/FotoKem/IMAX e Panavision. Così aveva dichiarato il regista: "Abbiamo collaborato con la Kodak per queste nuove cineprese, e per la prima volta in assoluto siamo stati in grado di girare un film IMAX in bianco e nero. Devo dire che i risultati sono stati entusiasmanti e straordinari. Non appena Hoyte [van Hoytema, direttore della fotografia di Nolan dai tempi di Interstellar, ndr] e io abbiamo visto i primi test, abbiamo capito che ci saremmo innamorati di questo formato".

Il motivo del bianco e nero? Hoytema ha dichiarato: “Il motivo del bianco e nero era in gran parte un modo per separare queste due narrazioni, in modo che a livello intuitivo si potesse facilmente saltare dall'una all'altra. In un certo senso, lo avevamo già fatto con la codifica dei colori blu e rosso in "Tenet". Il bianco e nero sembrava un modo molto ovvio per farlo in questo film".

La peculiarità di Oppenheimer è il bianco e nero di 65 mm, una vera e propria innovazione e sfida, in quanto non esistente in precedenza: doveva essere prodotto da Kodak. Hoytema, a tal proposito, ha affermato che: "Dopo mesi e mesi di prove ed errori. Sono tornati con diverse lattine con etichette scritte a mano che poi potevamo passare attraverso le nostre macchine fotografiche. Pensavamo che questa sarebbe stata la fine della nostra ingegneria e avremmo chiesto loro di produrre abbastanza film per noi".

Nel frattempo, Panavision e IMAX hanno gestito le telecamere: “Non girano il film mentre girano perché l'emulsione è diversa e il supporto del film è diverso. Quindi Panavision e IMAX hanno dovuto riprogettare le telecamere, in particolare le piastre di pressione. E FotoKem, il laboratorio, ha dovuto escogitare tutti i tipi di cose diverse, la pianificazione e l'infrastruttura", ha affermato Hoytema

Ma il film non è solamente in bianco e nero, ma anche a colori. Queste due scelte corrispondono a ben due punti di vista ed emozioni differenti: quelle di Oppenheimer e Strauss. I due attori che li interpretano, Cillian Murphy e Robert Downey Junior, sono stati largamente elogiati da Hoytema: “Non mi viene chiesto di far funzionare magicamente qualcosa. Sono molto attori cinematografici e hanno affinato le loro interpretazioni. Hanno un'ottima comprensione di quell'intimità e di ciò che vede la telecamera. C'era sicuramente un margine creativo, ma stai ritraendo ciò che potrebbe giocare nella testa del tuo personaggio principale. Devi essere molto guidato dal personaggio ma quasi impuro nei confronti dei tuoi personaggi."

Per concludere, vi rimandiamo alla nostra recensione di Oppenheimer.