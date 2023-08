Oppenheimer pazzesco in Italia: in 2 giorni meglio di molti primi week-end di Nolan

Dopo il primo giorno da record al box office italiano per Oppenheimer, il nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan e distribuito da Universal Pictures Italia procede a gonfie vele nei nostri cinema.

In base ai nuovi dati raccolti dal secondo giorno di programmazione, ovvero giovedì 24 agosto, Oppenheimer guida ancora il box office con altri 1,5 milioni di euro, una flessione minima del solo -24% rispetto all'esordio clamoroso da 2 milioni di euro di mercoledì 23 agosto: il totale ora è di 3,59 milioni di euro, che ovviamente non faranno che crescere oggi venerdì 25 agosto e soprattutto nel primo week-end di programmazione, col film che sarà presente in 474 cinema nostrani.

Da notare anche come, in due soli giorni di programmazione, Oppenheimer ha già superato gli incassi dell'intero primo week-end di molti film di Nolan, come ad esempio quelli de Il cavaliere oscuro (3,2 milioni euro), Dunkirk (2,92 milioni), Interstellar (2,91 milioni), Inception (2,7 milioni), Tenet (2 milioni). Rimane davanti solo Il cavaliere oscuro – Il ritorno, che il 30 agosto 2012 chiuse il suo primo weekend a quota 6,1 milioni di euro: il film di Batman però nel suo secondo giorno di programmazione incassò molto meno di Oppenheimer (appena 898mila euro) e chissà che a Nolan non possa riuscire il miracolo di superare sé stesso.

