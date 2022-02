Oppenheimer, parla Cillian Murphy: 'Racconterà la storia in modo diverso'

Con Oppenheimer Christopher Nolan andrà ancora una volta a confrontarsi con la storia del '900: il regista di Tenet e Inception ci aveva già provato (con ottimi risultati) in occasione di Tenet, per cui tutto lascia ben sperare in vista di questo secondo tentativo. Ma in che modo il nostro affronterà la storia del celebre scienziato?

A parlarne, mentre viene svelato il ruolo di M. Night Shyamalan nel passaggio di Christopher Nolan ad Universal, è proprio il protagonista Cillian Murphy: secondo la star di Peaky Blinders non dobbiamo aspettarci un biopic nel senso classico del termine, ma una storia narrata con lo stile inconfondibile del regista della trilogia del Cavaliere Oscuro.

"È la prima volta che mi sceglie come protagonista, è una cosa per cui sono ancora un po' scioccato, ma è eccitante. È una grossa parte, un sacco di lavoro. Ma a parer mio sto lavorando con uno dei più grandi registi viventi, quindi so di essere in buone mani. La differenza sta nel fatto che stavolta la storia è lì, la conoscono tutti. Ma Chris la racconterà in un modo un po' diverso, proprio come vi aspettereste da Chris. Questo è tutto ciò che posso dire... Non dirò altro, mi ucciderebbero!" sono state le parole di Murphy.

Cosa ne pensate? Credete che Nolan sarà in grado di portare a casa il risultato anche stavolta? Diteci la vostra nei commenti! Vi ricordiamo, intanto, che anche Florence Pugh e Rami Malek faranno parte del cast di Oppenheimer.