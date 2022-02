Oppenheimer, parla Cillian Murphy: 'Un personaggio contraddittorio come Tommy Shelby'

Dopo averlo visto nella prima immagine di Oppenheimer, Cillian Murphy ha rilasciato la sua prima intervista relativa al prossimo film di Christopher Nolan, rivelando qualche dettaglio sulla sua preparazione per il ruolo.

L'attore, che interpreterà il protagonista principale del film, J. Robert Oppenheimer, il fisico considerato il 'padre della bomba atomica', ha dichiarato di non essere interessato tanto agli aspetti tecnici del lavoro di Oppenheimer, quanto a come quel lavoro abbia influenzato l'anima dell'uomo: "Sto leggendo moltissimo su di lui. Mi interessa soprattutto l'uomo e cosa significhi aver inventato la bomba atomica. Le meccaniche matematiche che stanno dietro al suo lavoro non mi interessano, anzi non fanno proprio per me: non ho le capacità intellettuali per capire come funziona una bomba atomica. Ma mi affascina la natura contraddittoria di questo personaggio. Come Tommy Shelby [il protagonista di Peaky Blinders, ndr], anche Oppenheimer è una completa contraddizione. Il pubblico può identificarsi con questi personaggi, perché tutti nascondiamo delle contraddizioni dentro di noi."

Oppenheimer segnerà la sesta collaborazione di Cillian Murphy con Christopher Nolan, dopo i ruoli nei tre film della trilogia di Batman, quello in Inception e la parte in Dunkirk. Per la prima volta sarà il protagonista, guidando un cast impressionante che include anche Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon e Florence Pugh, tra gli altri. Qualche giorno fa è stato anche confermato che Kenneth Branagh sarà nel cast di Oppenheimer: per la star inglese si tratterà della terza collaborazione, per giunta consecutiva, dopo Dunkirk e Tenet.

Oppenheimer sarà girato in parte in IMAX bianco e nero e sarà anche il primo film in due decenni che Nolan realizzerà lontano da casa Warner Bros., avendo scelto la Universal Pictures dopo il divorzio seguito alla diatriba con HBO Max. La data d'uscita è fissata per il 21 luglio 2023.