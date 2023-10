Oppenheimer, Paolo Ruffini è dubbioso: 'Viva Nolan, ma la gente l'ha visto per moda'

Si parla ormai da anni di cinema in crisi come luogo: le sale sono sempre più vuote in particolar modo dopo la pandemia, e solo grandi produzioni come Oppenheimer sembrano riuscire a riportare il grande schermo ai fasti di un tempo. Paolo Ruffini, però, non vede il successo del film di Nolan come qualcosa a cui aggrapparsi.

Secondo il regista di Fuga di Cervelli, infatti, il film che ha ricevuto i complimenti di Denis Villeneuve e Paul Thomas Anderson andrebbe considerato, sotto quest'aspetto, alla stregua di una semplice moda: "Prova a far chiamare uno di questi ragazzi che fanno contenuti sui social da Garrone. Non gliene frega nulla. Barbie e Oppenheimer hanno avuto un grande successo ma non fanno testo, sono moda. Almeno un terzo delle persone andate in sala per loro potevano e dovevano andare a vedere Io Capitano, non c’è un motivo logico per cui non dovevano andare, è un film di impegno civile, con qualità artistica, un film internazionale. Non è possibile. Vive la moda, oggi i ragazzi hanno una fruizione esclusivamente verticale, il tempo d’attenzione è di 15 secondi con TikTok" sono state le sue parole.

Ruffini ha proseguito: "In una sala orizzontale per un film da tre ore di Nolan (evviva Nolan comunque) ci vanno senza più una capacità di visione periferica. Il pubblico è disorientato anche perché le piattaforme hanno azzerato la distanza spazio-temporale, arrivano film di vecchi di cinque anni e il pubblico manco se ne rende conto. Rispetto ai prodotti italiani c’è una diffidenza enorme, abbiamo tirato fregature allucinanti, pensavamo più al tax credit che altro e quindi è venuta meno la fiducia. Ormai in sala o vanno con delle garanzie enormi e giustissime o nulla. Oggi li regista conta molto più dell’attore". Cosa ne dite? Siete d'accordo con questa visione delle cose? Fatecelo sapere nei commenti!