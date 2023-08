Oppenheimer conquista un record assurdo al box office: è il miglior n2 della storia

Dopo aver ammirato il nuovo trailer da 5 minuti di Oppenheimer, torniamo a parlare dell'attesissimo film scritto e diretto da Christopher Nolan grazie ad un curioso primato al box office che il kolossal Universal Pictures otterrà nei prossimi giorni.

Oltre all'accoglienza entusiastica da parte della critica e alle concrete possibilità di diventare uno dei protagonisti assoluti degli Oscar 2024, Oppenheimer è anche diventato un sorprendente blockbuster di successo al box office, incassando una quantità di denaro sempre crescente al botteghino globale e registrando il tutto esaurito alle proiezioni IMAX in innumerevoli città. A quasi un mese dalla sua uscita in Nord-America, Oppenheimer è andato oltre i 650 milioni di dollari worldwide e non accenna a rallentare pur non avendo mai raggiunto la prima posizione della classifica, ovviamente dominata dal successo storico che Barbie ha rappresentato per Warner Bros.

Ora però, grazie alla sua persistenza in seconda posizione, Oppenheimer sta per conquistare un record box office molto particolare, ovvero quello per il film di maggior successo di sempre incapace di raggiungere il primo posto della classifica del botteghino nazionale. Questo record molto curioso finora era detenuto da Sing, film d'animazione del 2016 che, nonostante il grande successo ottenuto al mercato domestico, non era mai riuscito a conquistare il primo posto. La stessa cosa è successa al film di Nolan, che però nella sua rincorsa a Barbie è arrivato ad ottenere 270 milioni di dollari negli Stati Uniti, superando i 250 milioni di Sing e diventando appunto il miglior secondo classificato di tutti i tempi.

Oppenheimer uscirà in Italia il 23 agosto.