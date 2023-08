Oppenheimer, quali Oscar dovrebbe vincere il film di Nolan?

E quindi dopo aver visto Oppenheimer quali Premi Oscar dovrebbe portarsi a casa il film diretto da Christopher Nolan? Domanda non facile visto che la conta dei pretendenti deve ancora farsi, ma possiamo sicuramente iniziare a fare qualche speculazione.

Se c'è un film che ambisce a diverse candidature ai Premi Oscar 2024 è sicuramente Oppenheimer di Christopher Nolan. Il regista britannico ha davvero confezionato un film perfetto (ve lo raccontavamo nella nostra recensione di Oppenheimer) e quindi è lecito immaginarsi un certo numero di candidature ai prossimi Oscar. Così come un certo numero di premi. Ma quali dovrebbe (e potrebbe) vincere?

Di sicuro Oppenheimer partirà favorito sulle categorie attoriali, su tutte Cillian Murphy come Miglior attore protagonista e Robert Downey Jr. come Miglior attore non protagonista. Ma ci aspettiamo anche una candidatura di Emily Blunt in quella categoria.

Christopher Nolan si meriterebbe poi la statuetta per la regia di Oppenheimer, ma in questo caso è una partita molto difficile, anche perché l'Academy non ha mai amato particolarmente il cineasta britannico.

Stesso discorso per quanto riguarda il Miglior film: Oppenheimer vale indiscutibilmente quel premio ma l'attacco che porta agli Stati Uniti e alla loro politica sul nucleare potrebbe frenarlo nella corsa alla statuetta.

Per quanto riguarda gli Oscar "tecnici" invece c'è ampio spazio di vittoria: il montaggio, il sonoro, ma anche la colonna sonora originale. Tutti premi che Oppenheimer si meriterebbe.

Facciamo anche una menzione per la Miglior sceneggiatura non originale. Il lavoro che Nolan ha fatto dal libro al film è davvero enorme, e un Premio Oscar per la scrittura sarebbe decisamente nelle corde di Oppenheimer.

E secondo voi quali Oscar dovrebbe vincere Oppenheimer? Di sicuro sta andando benissimo visto che in Italia è uno dei migliori incassi del 2023. Diteci la vostra qua nei commenti!