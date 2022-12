Oppenheimer: oggi il trailer con Avatar, ecco Cillian Murphy nel nuovo poster!

Universal ha diffuso in rete il nuovo poster ufficiale di Oppenheimer, il nuovo film scritto e diretto da Christopher Nolan in arrivo nelle sale la prossima estate, tre anni dopo Tenet. La locandina, che ritrae il protagonista interpretato da Cillian Murphy mentre assiste a una spaventosa esplosione, anticipa oggi l'arrivo del trailer ufficiale.

Come già anticipato, il trailer ufficiale di Oppenheimer arriverà in allegato con Avatar: La via dell'acqua, esclusivamente nelle sale del circuito IMAX. Dovrebbe quindi debuttare oggi insieme al film di James Cameron e verosimilmente essere diffuso in streaming in giornata.

Nell'intervista esclusiva di Total Film, Nolan ha anticipato che con Oppenheimer tornerà alle origini del suo cinema rifacendosi all'esordio a basso budget Following, che era totalmente in bianco e nero, e il successivo Memento, quest'ultimo con circa un quarto di montaggio in bianco e nero. "Ho adorato l'assistenza strutturale e la carica estetica del passaggio dal colore al bianco e nero che avevo su Memento", ha ricordato l'autore. "Ho sempre cercato una buona scusa per tornare a quell'approccio, e nel caso di Oppenheimer e del modo in cui raccontiamo questa storia, che è molto soggettiva, finalmente ne ho avuto l'opportunità. Era il momento perfetto".

La grossa differenza, però, starà nel formato: Memento è stato girato in 35mm anamorfico, ma dopo aver girato le pionieristiche sequenze de Il Cavaliere Oscuro con le cineprese IMAX, Nolan è diventato un campione del grande formato, ma nel caso di Oppenheimer la sfida è stata che nessuno aveva mai girato su pellicola IMAX in bianco e nero. "Abbiamo collaborato con la Kodak per queste nuove cineprese, e per la prima volta in assoluto siamo stati in grado di girare un film IMAX in bianco e nero. Devo dire che i risultati sono stati entusiasmanti e straordinari. Non appena Hoyte [van Hoytema, direttore della fotografia di Nolan dai tempi di Interstellar, ndr] e io abbiamo visto i primi test, abbiamo capito che ci saremmo innamorati di questo formato".

Il film coprirà un arco di tempo di 45 anni andando sostanzialmente a confermare che la storia alla base non si focalizzerà solo ed esclusivamente sulla genesi della bomba atomica, ma su tutta la vita del fisico nato nel 1904 e morto nel febbraio del 1967 per un cancro alla gola.

Mentre vi ricordiamo che la data d'uscita italiana è fissata al 20 luglio 2023, vi rimandiamo alle nuova immagini ufficiali di Oppenheimer.