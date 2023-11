Anche Oppenheimer tra le offerte di Rakuten TV: tutti i film di dicembre 2023

Dicembre, si sa, è il mese dei regali per eccellenza, e sulla piattaforma di video on demand Rakuten TV arriveranno in vista di Natale 2023 tantissimi titoli freschi di sala cinematografica, incluso l'attesissimo Oppenheimer di Christopher Nolan.

Tra le novità nella sezione TRANSACTIONAL della piattaforma, Oppenheimer sarà disponibile per l’acquisto dal 21 dicembre: il film, tra i maggiori successi dell'anno e tra i principali favoriti per gli Oscar 2024, è scritto e diretto da Christopher Nolan e racconta la storia dello scienziato americano J. Robert Oppenheimer e del suo ruolo nello sviluppo della bomba atomica, con un cast che include Cillian Murphy nel ruolo di protagonista, oltre ad Emily Blunt, Robert Downey Jr, Florence Pugh e Matt Damon solo per citarne alcuni.

Per gli amanti del genere horror in arrivo L’esorcista - Il credente, sequel dell’iconica pellicola del 1973 ed il primo in cui l’attrice Ellen Burstyn riprende il ruolo di Chris MacNeil dopo gli eventi dell'originale di William Friedkin. Tra gli altri titoli in uscita segnaliamo anche Io Capitano di Matteo Garrone, premiato all’80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per la miglior regia, Last Film Show, L’ordine del tempo di Liliana Cavani, Paw Patrol: Il Super Film, oltre a The Creator e Assassinio a Venezia.

Per altre novità legate alla visione casalinga, scoprite il nuovo sito di e-commerce di Eagle Pictures Film & More.