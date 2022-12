Oppenheimer: nuove immagini per Cillian Murphy, Emily Blunt e Robert Downey Jr!

Grazie all'esclusiva di Total Film, possiamo dare uno sguardo alle nuove immagini ufficiali di Oppenheimer, il prossimo film di Christopher Nolan che si concentrerà sulla vita del geniale fisico al centro del Progetto Manhattan, che poi portò alla creazione della bomba atomica con la quale si decisero le sorti del secondo conflitto mondiale.

Nelle nuove immagini diffuse da Total Film vediamo per la prima volta ufficialmente Robert Downey Jr. nei panni di Lewis Strauss e Emily Blunt in quelli della moglie di Robert Oppenheimer, nonché un ulteriore sguardo a quest'ultimo che come noto ha il volto di Cillian Murphy.

Recentemente, la leggendaria costumista Ellen Mirojnick, che ha lavorato con autori del calibro di Steven Soderbergh, Paul Verhoeven, Kathryn Bigelow, Steven Spielberg e John Woo ha rivelato che il film coprirà un arco di tempo di 45 anni andando sostanzialmente a confermare che la storia alla base non si focalizzerà solo ed esclusivamente sulla genesi della bomba atomica, ma su tutta la vita del fisico nato nel 1904 e morto nel febbraio del 1967 per un cancro alla gola.

La costumista ha poi spiegato com'è salita a bordo del progetto: "È accaduto tutto abbastanza velocemente, c’era bisogno di cominciare a girare in fretta. Quello che è successo era che avevano fissato la lavorazione del film in un periodo di tempo ben preciso e quindi Chris voleva incontrare dei nuovi costumisti, io ero una di quelli".

"Chris esige che tu faccia il massimo, il meglio che tu possa fare - ha continuato Mirojnick - Devi comprendere quelle che sono le sue idee per film ed essere perfettamente in grado di applicarle a ogni singolo capo d’abbigliamento. Conosce ogni singolo pezzo di vestiario prima che vada sul set, prima che gli attori comincino a muoversi su di esso. È lui che detta l’intero tono del film, è lui che fa partire ogni cosa e tutto passa attraverso di lui prima che tu possa vederlo".

Il nuovo trailer di Oppenheimer dovrebbe arrivare allegato alle copie di Avatar: La via dell'acqua ed essere quindi disponibile nelle sale dal 14 dicembre 2022. L'uscita di Oppenheimer in Italia è prevista per il 20 luglio 2023; il film si scontrerà con Barbie al box-office USA!