Oppenheimer non si ferma più, nuovo premio per il film di Nolan in vista degli Oscar

Oppenheimer si porta a casa un altro premio a pochi giorni dalla serata più attesa, la Notte degli Oscar in programma il 10 marzo al Dolby Theatre di Los Angeles, alla quale il film di Christopher Nolan si presenta con ben tredici candidature, guidando ampiamente la classifica per numero di nomination conquistate in quest'edizione.

Oppenheimer di Christopher Nolan ha vinto il premio principale per la categoria miglior film alla trentottesima edizione degli ASC Award della American Society of Cinematographers.

Hoyte van Hoytema si è aggiudicato il premio per la sua collaborazione con Nolan ed è candidato anche all'Oscar per la miglior fotografia.



Il weekend aveva riservato altri premi a Oppenheimer, vincitore del premio al miglior film ai Cinema Audio Society, dai Motion Picture Sound Editors e dagli American Cinema Editors. Ora il film di Christopher Nolan ha vinto il premio principale per il miglior film in otto diversi eventi, tra cui Producers Guild Awards, Directors Guild Awards e Screen Actors Guild Awards. Ecco tutti i candidati ai prossimi premi Oscar in programma il 10 marzo.



Nel film, Cillian Murphy interpreta J. Robert Oppenheimer, il fisico americano alla guida del Progetto Manhattan, che portò alla costruzione della prima bomba atomica. Nel cast del film anche Robert Downey Jr., Florence Pugh, Emily Blunt, Matt Damon, Josh Hartnett e Jason Clarke.



Non perdetevi la nostra recensione di Oppenheimer, in attesa di scoprire quale sarà il destino del film agli Oscar.