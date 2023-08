Oppenheimer non si ferma più: il film di Nolan ha infranto un altro record!

Oppenheimer è già tra i migliori incassi italiani italiani dell'anno, ma grazie agli aggiornamenti ufficiali il film di Christopher Nolan ha aggiunto un nuovo record assoluto alla sua striscia. Non solo il miglior giorno di debutto italiano nel nostro paese, ma Oppenheimer ha registrato l'incasso più alto in Italia per Nolan nel weekend d'esordio.

Con i suoi 8.923.000 di euro incassati nel suo primo weekend lungo (sono compresi i dati di mercoledì, giorno del debutto in Italia del film), Oppenheimer è diventato rapidamente il film con il miglior weekend di debutto in Italia per Nolan, superando tutti gli altri suoi film, compresa la trilogia del Cavaliere Oscuro, ma anche Inception, Interstellar e Dunkirk.

A sorprendere ancora di più è l'impressionante media per sala raggiunta da Oppenheimer, ben 13.200 euro contro i quasi 16.000 di Barbie, che al momento è l'incasso più alto raggiunto quest'anno al box-office. Per quanto riguarda il weekend di esordio in Italia, Oppenheimer è riuscito nell'impresa di battere lo stesso Barbie: 8.9 milioni di euro del film di Nolan contro i 7.7 milioni del film di Greta Gerwig. C'è da dire però che Barbie è uscito a fine luglio, un periodo più ostico nel nostro paese rispetto alla fine di agosto, data in cui Universal ha deciso di posticipare Oppenheimer da noi (scelta rivelatasi alla fine azzeccata, dato che il Barbenheimer si è protratto comunque fino a tale data).

Nel frattempo, vi rimandiamo alla nostra recensione di Oppenheimer, che ci ha convinto decisamente su tutta la linea.

Se si analizzano gli incassi di Barbie c'è da dire che a differenza del film di Nolan è uscito di giovedì e non di mercoledì e che il suo incasso arrivati al primo lunedì di sfruttamento erano già superiori (parliamo di 9.2 milioni di euro circa).