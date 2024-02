Oppenheimer e Nolan trionfano anche ai BAFTA: la corsa verso gli Oscar 2024 prosegue

Dopo i vincitori degli Annie Awards, che hanno visto trionfare Spider-Man: Across the Spider-Verse, la stagione dei premi 2024 passa per il dominio di Oppenheimer e Christopher Nolan ai BAFTA.

Il film di Universal sul padre della bomba atomica ha portato a casa un totale di sette statuette BAFTA Film Awards durante la cerimonia presentata dall'attore scozzese David Tennant (Doctor Who, Inside Man) al Royal Southbank Centre Festival Hall di Londra: tra questi anche il premio più ambito, quello per il miglior film dell'anno, ma anche quelli come miglior attore per Cillian Murphy, il premio come miglior attore non protagonista per Robert Downey Jr. e il premio alla regia per Christopher Nolan: si trattano dei primi due BAFTA nella carriera di Nolan, che in precedenza era stato candidato diverse volte ma sempre a vuoto; inoltre, il premio di Robert Downey Jr è arrivato 31 anni dopo il BAFTA come miglior attore per il film Chaplin del 1993.

Oppenheimer aveva guidato il gruppo di nomination ai BAFTA con 13 candidature, le stesse ottenute agli Oscar, ma il record di vittorie rimane a Butch Cassidy and the Sundance Kid, il film del 1969 diretto da George Roy Hill e interpretato da Paul Newman e Robert Redford, che all'epoca vinse nove BAFTA. Chiude secondo Povere creature, che ha ottenuto 5 premi dalle sue 11 nomination, incluso quello per Emma Stone come migliore attrice, mentre al terzo posto troviamo The Zone of Interest di Jonathan Glazer con tre vittorie su nove nomination.

Nel link in calce potete trovare tutti i vincitori. Vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con la stagione dei premi 2024 saranno i SAG Awards, che verranno assegnati il 24 febbraio. Gli Oscar, lo ricordiamo, si terranno invece il 10 marzo.