Oppenheimer, Nolan punge Robert Downey Jr: 'Aveva bisogno di fame'

Oppenheimer è il miglior film mai girato da Robert Downey Jr., o almeno così dichiara l'attore, e speriamo per lui che sia davvero così: dopo l'uscita di Avengers: Endgame, la sua filmografia non è certo delle migliori... e ad appurarlo è lo stesso Christopher Nolan, che paragona Downey Jr. al talentuoso Heath Ledger.

In particolare, ci riferiamo alla pellicola Dolittle, diretta da Stephen Gaghan e rilasciata nel 2020. L'incasso è stato superiore al budget iniziale – 250 milioni di dollari a fronte di 175 milioni –, ma la critica non è stata altrettanto entusiastica: la percentuale di gradimento su Rotten Tomatoes non raggiunge il 14%, mentre la valutazione media su Mediacritic equivale a 27 su 100.

Così ha dichiarato Nolan al riguardo: "Ho avuto una conversazione con Heath Ledger, molti anni fa, quando gli stavo parlando di recitare nei panni di The Joker. La sua risposta è stata la seguente: aveva bisogno di sentirsi 'affamato'. Si era preso una pausa e ricercava fame per recitare di nuovo; un'informazione che conosceva da sé, senza alcuna influenza esterna". Si riferisce ovviamente a Il cavaliere oscuro (The Dark Knight), film del 2008 diretto dal regista stesso.

Ha poi continuato: "Non ho avuto quella conversazione con Robert, ma probabilmente stava accadendo qualcosa di simile: era pronto a mettere i denti su qualcosa, e penso che i migliori attori ne abbiano bisogno. Necessitano di un periodo di inattività, così da poter innamorarsi di nuovo del mestiere, uscire dal sistema ed esprimere qualcosa di autentico".

