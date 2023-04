Oppenheimer, Nolan premiato a Las Vegas: 'il cinema è la più grande forma d'arte creata'

Il CinemaCon è finito ieri sera con l’assegnazione dei premi da parte della NATO ai rispettivi vincitori proseguendo nella direzione intrapresa dal primo giorno con il tema della manifestazione: l’importanza del celebrare e preservare l’esperienza cinematografica. Protagonisti della premiazione Oppenheimer e il suo regista Christoper Nolan.

La rassegna di Ls Vegas ha chiuso i battenti in grande stile. Ieri sera sono infatti stati stati consegnati i premi istituiti dalla NATO (National Association Theatre Owners) con vincitori di spessore come Christoper Nolan, Emma Thomas, Chris Meledandri, Zendaya e Melissa McCarthy.



Il regista britannico ha presentato il suo film Oppenehimer, la cui data d’uscita è finalmente stata confermata e ha ricevuto, insieme alla moglie e produttrice Emma Thomas, il premio Spirit of the Industry.

Per l’occasione Nolan ha parlato alla platea ricordando un piccolo aneddoto in linea con lo spirito della convention. Ha ricordato, infatti, quando passando davanti a un cinema di New York un ragazzo lo ha fermato per ringraziarlo del fatto che stesse rendendo il mondo un posto migliore.



Quindi il filmmaker ha continuato: “La prima cosa che ho pensato è che i miei agenti non mi hanno mai detto niente di così carino. Quindi ho cominciato a riflettere su tutti noi che lavoriamo nel cinema - dalle case di produzione ai distributori e fino ai proprietari di cinema e a quelli che servono i popcorn - e siamo tutti quanti parte di un processo positivo perché lavoriamo tutti nel mondo della più grande forma d’arte mai creata… riesce a combinare l’esperienza soggettiva di un altro essere umano che può essere trovata in un romanzo con l’esperienza di essere in un cinema e di sentire le emozioni che il resto del pubblico prova. Mi sono reso conto che è un sentimento magnifico”.

Poi Nolan ha ammesso: “A dire il vero, quello che il ragazzo mi ha detto è stato ‘Hai reso il mondo un posto migliore, Mr Sorkin’.

Quindi, tornando serio: “Penso che il sentimento sia ancora valido. Non solo per il grande Sorkin, ma anche per noi che lavoriamo nei film, perché i film sono intrattenimento, divertimento, emozione, catarsi, paura, tutto. È bellissimo essere coinvolti in questa cosa. Siamo incredibilmente privilegiati nell’essere parte della cosa. Quelli di noi che sono stati chiamati, forse in modo un po’ oltraggioso, a difenderlo negli ultimi anni, sono spesso accusati, e io sono spesso accusato della cosa, di pensiero magico, di essere nostalgici, di sognare a occhi aperti in contrapposizione a un piano di business concreto. Ci sono voluti gli ultimi anni per capire che quando si parla di film, il pensiero magico, la nostalgia e il sognare a occhi aperti fanno parte del business. Ecco cosa sono i film. Qualsiasi storia onirica possa nascere da questo mezzo di comunicazione, si basa sulle fondamenta dei vostri cinema. Per questo motivo è un privilegio lavorare per voi. Grazie”.

Dunque Nolan assoluto protagonista dell’evento, con il materiale presentato dal film Oppenheimer che ha riscosso l’apprezzamento entusiasta da parte dei presenti.

Oppenheimer uscirà nelle sale statunitensi a fine luglio mentre arriverà in Italia il 23 agosto 2023. Non vediamo l’ora di vedere qualcosa di più dell’atteso film sul padre della bomba atomica.