Oppenheimer, prima di Nolan ci aveva pensato una serie TV

Oppenheimer ha conquistato il pubblico e la critica riportando in auge la storia del fisico che ha cambiato per sempre la storia del genere umano. Prima del capolavoro di Nolan, però, un altro prodotto, questa volta per la televisione, aveva raccontato il Progetto Manhattan senza riuscire a ottenere lo stesso successo dell’opera cinematografica.

Dopo aver riportato la data d’uscita home video di Oppenheimer, torniamo a parlare indirettamente del campione d’incassi dell’estate 2023 per ricordare a tutti coloro che si sono interessati allo scienziato e al lavoro svolto in quel difficile periodo storico che, ben prima del film del regista della trilogia del Cavaliere Osuro, il Progetto Manhattan era già stato narrato sullo schermo, in una serie tv dallo scarso successo di pubblico ma dalle ottime recensioni.

Manhattan, lo show in questione, a dire il vero, si interessa poco alla figura di Oppenheimer preferendo raccontare le vite lavorative e private di alcuni degli scienziati che hanno lavorato nei laboratori di Los Alamos per la creazione del primo ordigno nucleare.

Fusione di thriller, dramma romantico e rivisitazione storica, la serie, uscita nel 2014, è stata prodotta per due stagioni e per un totale di 23 episodi, ottenendo critiche abbastanza positive senza riuscire però mai ad ottenere una visibilità in grado di farne un caso globale.

La serie si discosta dall’idea di narrazione portata avanti da Nolan tanto per quanto riguarda il linguaggio quanto per l’idea che sta alla base del racconto stesso: nello show l’antefatto storico e i fatti reali che stanno dietro l’accaduto servono soltanto da scenario per mettere in scena le storie dei due scienziati protagonisti e delle rispettive famiglie in modo coinvolgente e accattivante.

Sicuri di aver dato ai patiti dell’epoca storica raccontata un ottimo spunto per una prossima visione, vi lasciamo alla recensione di Oppenheimer.