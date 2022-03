Oppenheimer, Nolan non si ferma più: arriva Matthias Schweighöfer

Nuovo giorno, nuovo ingresso nel cast di Oppenheimer, il prossimo film che vedremo sul grande schermo firmato da Christopher Nolan. Oggi è il turno di Matthias Schweighöfer.

Come quasi ogni sera siamo qui puntuali per riportarvi un altro ingresso nel cast di Oppenheimer, il nuovo film scritto, diretto e prodotto da Christopher Nolan.

Quest'oggi in particolare è su Matthias Schweighöfer che si accendono i riflettori, perché l'attore tedesco già visto in Army of the Dead e Army of Thieves andrà a raggiungere un già nutrito cast composto, tra gli altri, da Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Josh Hartnett, Florence Pugh, Rami Malek, Dane DeHaan, Jack Quaid, Benny Safdie, Matthew Modine, Kenneth Branagh, Alden Ehrenreich, David Dastmalchian, James D'Arcy e Josh Peck.

Al momento non abbiamo informazioni sul ruolo che l'attore interpreterà nella pellicola, ma sappiamo che il film sarà ispirato al libro vincitore del Premio Pulitzer "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" di Kai Bird e Martin J. Sherwin, e che Cillian Murphy sarà Robert Oppenheimer.

Le riprese di Oppenheimer sono attualmente in corso, e la pellicola arriverà nelle sale a luglio 2023 distribuita da Universal Pictures. Inoltre, Oppenheimer conterrà scene in IMAX in bianco e nero.