Oppenheimer, Nolan non ha badato a spese per Los Alamos: 'Non pensate ai soldi'

Il budget di Oppenheimer la dice lunga sul nuovo progetto di Christopher Nolan, soprattutto considerando l'investimento per Los Alamos. Nel tentativo di ricostruire la contea nel modo più accurato possibile, infatti, il regista è arrivato addirittura ad abbreviare le riprese: 57 giorni a fronte degli 85 previsti inizialmente.

In un progetto cinematografico, un giorno può fare la differenza, quindi una riduzione tanto drastica si rivela una vera toccasana per l'intera produzione; soprattutto se non influenza la qualità, come nel caso di Oppenheimer.

"Sembrava un indie da 100 milioni di dollari" ha dichiarato la scenografa Ruth De Jong. "Non parliamo di Tenet, Chris voleva girare per tutti gli Stati Uniti... Bastano i biglietti aerei e l'equipaggio a elevare il budget, senza considerare Los Alamos: non esisteva, quindi era tutta da ricostruire. Mi sembrava davvero impossibile. Allora, Chris mi ha detto: 'Dimentica i soldi. Progettiamo tutto quello che vogliamo'. Così abbiamo fatto, e il primo preventivo sulla città era di 20 milioni di dollari. Chris ha risposto: 'Okay, possiamo fermarci qui'. Avevamo questo enorme modello in scala dove ho iniziato a inserire edifici, ma avremmo dovuto girare a New York, nel New Jersey, a Berkley, a Los Angeles, nel New Mexico...".

Ha poi continuato: "Tom [Hayslip], il produttore eseutivo, ha detto: 'Ruth, non puoi andare a Berkley, non puoi farlo'. Ma non avevamo alternative: questo è Oppenheimer! I produttori mi chiedevano cosa potevo fare per ridurre il budget, quando Tom ha annunciato: 'Chris girerà questo film in 55 giorni'. Così, molti soldi sono tornati indietro".

