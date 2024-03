Oppenheimer, Nolan festeggia l'Oscar:'Chiusura di un anno meraviglioso'

La Notte degli Oscar 2024 è stata appannaggio di Oppenheimer, il nuovo lungometraggio diretto dal regista britannico Christopher Nolan, che per la prima volta e dopo una lunga e proficua carriera, riesce a conquistare il premio cinematografico maggiormente prestigioso, grazie alla vittoria come miglior film e miglior regia.

"È molto importante per me, è davvero un meraviglioso finale per quello che è stato un anno incredibile" ha dichiarato il regista nel backstage dello show.



Su 13 nomination, Oppenheimer ne ha conquistate ben 7, grazie anche ai riconoscimenti nelle categorie per il miglior attore, il miglior attore non protagonista, il miglior montaggio, la miglior fotografia e la miglior colonna sonora originale.

Il film racconta la storia del fisico J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), leader del Progetto Manhattan che portò alla costruzione della prima bomba atomica nella storia dell'umanità. Su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Oppenheimer.

In passato, Nolan ha ricordato la sensazione provata nel vedere il suo cast nei panni dei protagonisti della vicenda:"C'era qualcosa nel vedere Cillian con il cappello, e Robert Downey Jr. con i capelli rasati, ed Emily Blunt con il trucco per l'età avanzata. L'abbiamo proiettato su uno schermo IMAX al Citiwalk Universal. Ed è stato un momento molto speciale, soprattutto realizzando cosa avrebbero fatto gli attori e che la cosa avrebbe avuto successo, vedere quel lato tecnico delle cose".



Non perdetevi tutti i vincitori dei premi Oscar 2024, assegnati ieri sera al Dolby Theatre di Los Angeles.