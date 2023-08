Oppenheimer, prima di Nolan c'era Oliver Stone: perché il regista rifiutò?

Oppenheimer non sta appassionando solo gli spettatori ma anche tanti registi. Il nuovo lavoro di Christopher Nolan sta ottenendo larghi consensi anche da parte di alcuni celebri colleghi. L'ultimo a mostrare il proprio apprezzamento è stato il regista premio Oscar Oliver Stone.

La mente dietro a capolavori come Platoon e Wall Street si è complimentato con il collega più giovane per il lavoro fatto sul personaggio di Robert Oppenheimer. Le parole del regista sono arrivate attraverso dei tweet nel quale ha dichiarato anche di aver avuto a che fare, nel corso della sua carriera, con un progetto legato al personaggio ma mai realizzato. Il motivo per cui pare che Stone abbia deciso di non lavorare al film riguarda, principalmente, il fatto di non aver compreso a pieno la storia e la sua stratificazione.

Mentre il Giappone ha criticato fortemente il fenomeno Barbieheimer, Stone ha condiviso su Twitter le sue opinioni riguardo il film. "Sabato, ho assistito a 3 ore di Oppenheimer, attratto dalla narrativa di Chris Nolan. La sua sceneggiatura è stratificata e affascinante. Conoscendo il libro di Kai Bird e Martin J. Sherwin, una volta ho rifiutato il progetto perché non riuscivo a trovare la mia strada verso la sua essenza. Nolan l'ha trovata" ha scritto il regista. Inoltre ha definito Oppenheimer come "un classico" che non pensava potesse essere raccontato il questo periodo storico.

Per scoprire qualcosa di più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Oppenheimer. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!